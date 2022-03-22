الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يغلق مرتفع أكثر من 7%

النفط
النفط

أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من سبعة بالمئة، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل، بينما اختلفت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم على منشآت نفطية في السعودية.


وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.
 

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.
 

وعزز الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 116.53 دولار والخام الأمريكي إلى 112.63 دولار.

 

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بحظر محتمل للاتحاد الأوروبي على الواردات البترولية من روسيا، قفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين خمسة في المئة.
 

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلسلة اجتماعات قمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.


وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي.
 

ومع عدم ظهور دلائل تذكر على انحسار الحرب في أوكرانيا، عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات.

 

وقال المحللون في شركة "بلو لاين فيوتشرز" لحلول التداول، في مذكرة موجهة للعملاء، إن احتمالية توسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات على الطاقة الروسية قد تتسبب في "حركة صعودية" لأسعار النفط.

 

جدير بالذكر أن كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حظرتا النفط الروسي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بصورة كبيرة على إمدادات الطاقة من روسيا التي تغطي ما يقرب من 30% من احتياجاته، لكنه يتعرض لضغط متزايد خلال الفترة الأخيرة ليحذو حذو الولايات المتحدة خاصة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

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