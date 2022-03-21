الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة في رمضان 2022

الصلاة
الصلاة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثير من المسلمين عن مواعيد الصلاة في رمضان 2022،  ونشرت الهيئة العامة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في شهر رمضان.

وذلك في الوقت الذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على معرفة عدد ساعات الصيام خلال كل يوم، ومواعيد آذان المغرب والإفطار في رمضان، ومواعيد الصلاة في شهر رمضان الذي يأتي في الثاني من شهر  أبريل عام 2022.

 مواعيد الصلاة في رمضان 2022


وكانت الهيئة المصرية العامة للمساحة أعلنت عن إمساكية رمضان 2022، لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية. والذي يبدأ في الثاني من أبريل فلكيا بمصر.

ويكون آذان المغرب الأول في رمضان، وأول أيام الصيام، في تمام السادسة والـ14 دقيقة مساء، وتكون ساعات صيام ذلك اليوم 14 ساعة و19 دقيقة. ويكون موعد آذان المغرب في آخر أيام رمضان في السادسة والـ32 دقيقة، بواقع صيام ساعات تصل لـ15 ساعة و15 دقيقة.

وتتيح الإمساكية معرفة مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2022  وقت الإفطار وآذان المغرب، ووقت الإمساك عن الطعام، ووقت صلاة الفجر، والعشاء أيضا، كما تحدد أوقات الشروق والظهر والعصر أيضا. كما تحدد ساعات صيام كل يوم، وكيف تختلف من يوم لآخر.

وقالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف قد جعل من التعرف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليف لازم؛ لأنه يرتبط به إيقاع جملة من العبادات في وقتها المقدر لها شرعًا، كالصوم، والإفطار، والزكاة، والحَج، والعدة وغيرها، فكان ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول أن: «ما لا يَتِم الواجِب إلا بِهِ فهو واجِب».

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وأضاف أن المراد برؤية الهلال في الشرع: مشاهدته بالعين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ممن يعتمد خبره وتقبل شهادته؛ فيثبت دخول الشهر برؤيته.

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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