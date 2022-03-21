الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الاستثمار ورئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط يبحثان الشراكة الاستثمارية

الرئيس التنفيذي للهيئة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من كبرى الشركات الألمانية برئاسة مارتين هيرين كنشت، رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط؛ لبحث فرص زيادة الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

 وقال المستشار محمد عبد الوهاب، إن قصص نجاح الاستثمارات الألمانية في مصر هي عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات الألمانية الجديدة؛ حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بشقيه التشريعي والتنفيذي، في جذب عدد كبير من الشركات الألمانية، وتضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي من ألمانيا إلى مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، حيث شهد العام المالي الماضي وحده تأسيس حوالي 70 شركة باستثمارات ألمانية، كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا بنسبة 12% خلال عام واحد، موضحا أن الطموح المشترك لمجتمعيْ الأعمال في البلدين يتجاوز هذه المعدلات.

وأكد "عبد الوهاب" على القيمة المضافة المرتفعة للاستثمارات الألمانية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الألمانية تتركز في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الاستثمارات الألمانية المتنوعة في قطاعات الخدمات والتمويل والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال لقائه مع الشركات الألمانية، ما قامت به الحكومة المصرية من جهود لتهيئة بيئة استثمار جاذبة؛ حيث تم منح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وفقاً لأهداف التنمية التي وضعتها الدولة، ومنح حوافز استثمارية جديدة للمشروعات العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط تعتبر أقدم وأكبر مؤسسة في ألمانيا تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط، حيث تقوم بدعم الشركات الأعضاء؛ بهدف تطوير العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات بين ألمانيا وتلك الدول.

المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط الاستثمارات الألمانية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التكنولوجيا الحديثه تكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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