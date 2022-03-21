الأم المثالية بالإسكندرية.. ترملت منذ 24 عامًا وأكملت تعليمها حتى الدكتوراه (فيديو)

رحلة كفاح وطموح كانت لها بمثابة تحدٍ ويقين في أن الله سوف يعطيها القوة لكي تستطيع أن تستكمل الطريق

لتغمر أبناءها بعطاء بلا حدود بعد أن ترملت وهي في سن صغير، وبالجهد والعمل حققت ما تتمناه لأبنائها، كما كان لها تحدٍ خاص انتصرت فيه بعد أن اكملت دراستها من الدبلوم وحتى حصولها على الدكتوراه، ليكون للأم موعد مع سعادة أكبر اليوم بحصولها على لقب الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية.

وأعربت أمال محمد أحمد فرغلي، الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، عن فرحتها لاختيارها ضمن الأمهات المثاليات هذا العام، موجهة التحية والتقدير لجميع الأمهات اللاتى كافحن من أجل أبنائهن.

وأكدت أنها من بداية التقديم وحتى وقع الاختيار عليها كانت جميعها مفاجئات، موضحة أن ابنتها هي من قدمت لها دون علمها، حتى عرفت عندما طلب منها التوقيع على أحد الأوراق الخاصة بالمسابقة، ولكنها لم تفكر بأنها سوف تكون أمًا مثالية عن الإسكندرية.

وأضافت أمال، في تصريحات لـ«الدستور»، أنها تحمد الله على أنها استطاعت أن تعتني بأبنائها وتكافح من أجلهم حتى تصل بهم إلى بر الأمان ويحصلون على شهادتهم الجامعية واستكمال الدرسات العليا، فضلا عن أنها حققت مع أبنائها حلمها أيضًا في استكمال دراستها حتى حصلت على الدكتوراه.

وأوضحت الأم المثالية، أنها ترملت من 24 عامًا، حيث توفى زوجها وكان أبناؤها أطفالًا رُضع، فعزمت على تربيتهم والكفاح من أجلهم، ورغم أنها تعرضت لمتاعب كثيرة إلا أن وجود أبنائها والتفكير في مستقبلهم جعلها تبذل كل ما في وسعها لكي تراهم في أفضل حال، فكانت لهم الأم والأب.

وتابعت ان من ضمن اهتمامها بأبنائها، أرادت أن تقضى على الفجوة التعليمية بينها وبينهم، حيث كانت حاصلة على دبلوم تجارة وتعمل في كلية التربية، فقدمت على استكمال دراستها وحصلت على البكالوريوس، ثم تقدمت للماجستير وحصلت عليه ثم كللت ذلك بالحصول على الدكتوراه.

وأشارت إلى أنها كانت تتشارك هي وأبناؤها المذاكرة، وكانت تقوم بالأعمال المنزلية وتحضر لأبنائها الطعام واحتياجاتهم وهي تدرس، حتى تخرجت ابنتها فاطمة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتزوجت، وتخرج نجلها أحمد في كلية التربية، فضلا عن التحاقهما بالدراسات العليا للحصول على الماجستير.

وأوضح كل من فاطمة وأحمد نجلا الأم المثالية، أن والدتهما مثال للكفاح والعطاء، حيث إنها كانت لهم الأم الحنونة والصديقة، والأب الحاسم في بعض الأمور والسند والأمان، والتي كان لعطائها المستمر وكفاحها دور كبير في بناء شخصيتهم والاحساس بالمسؤولية تجاهها.

وأضاف الأبناء أن والدتهم تستحق هذا التكريم عن جدارة وأن اختيارها الأم المثالية عن المحافظة هو نتاج ما قامت به من جهد ومثابرة لتربيتنا تربية سليمة، مؤكدين أنهم في قمة سعادتهم بوالدتهم الأم المثالية.

الفيديو..

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