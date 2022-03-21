الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: خطران عالميان يهددان سلسلة الإمداد

كورونا في الصين
كورونا في الصين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تبعات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وعودة فيروس كورونا إلى انتشاره في الصين خلقت تهديدات جديدة على سلسلة الإمداد العالمية.

وأوضحت مقالة نشرتها الصحيفة، أن طائرات الشحن وجدت نفسها مضطرة لتنفيذ رحلات أطول وقتا وأكثر تكلفة من آسيا إلى أوروبا، نتيجة العقوبات التي فرضتها موسكو على الولايات المتحدة وحلفائها وإغلاق المجال الجوي الروسي أمام شركات الطيران التابعة لها ردا على عقوباتها.

كما ذكرت المقالة أن عشرات المصانع والمستودعات في الموانئ الصينية والتي تشارك في إمداد الولايات المتحدة بالبضائع تظل مغلقة "على خلفية أكبر حالة تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ موجة انتشاره الأولى في مدينة ووهان". 

وكانت أعلنت الصين، أنها ستشدّد إجراءات الإغلاق العام في شمال شرق البلاد بعد طفرة بإصابات كوفيد-19 في وقت تستعدّ مدينة شينجين الجنوبية إلى رفع إجراءاتها.

وسجّلت الدولة الآسيوية اليوم الأحد، 4 آلاف إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وسُجّل ثلثا عدد الإصابات في مقاطعة جيلين المتاخمة لكوريا الشمالية وروسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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