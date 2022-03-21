بريطانيا: القوات الروسية ما زالت تحاول تطويق مدينة ميكولايف الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم ما زالت تحاول تطويق ميكولايف مع سعيها الاتجاه غربًا نحو أوديسا، مضيفة أن هذه القوات لم تحرز تقدمًا يُذكر خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة على "تويتر": "من المرجح أن يؤدي الحصار المفروض على الساحل الأوكراني إلى تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا، ومنع وصول الإمدادات الحيوية إلى السكان الأوكرانيين".

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، وفقًا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن مستجدات الوضع في أوكرانيا، بأن من المحتمل أن تواصل روسيا استخدام القوة النارية الكثيفة لدعم الهجمات على المناطق الحضرية في محاولة للحد من خسائرها الكبيرة بالفعل، محذرة من أن هذا سيأتي على حساب المزيد من الضحايا المدنيين.

وأوضحت الوزارة، أنه على مدار الأسبوع الماضي، أحرزت القوات الروسية تقدمًا محدودًا في السيطرة على المدن في شرق أوكرانيا، وبدلًا من ذلك زادت روسيا من قصفها العشوائي للمناطق الحضرية؛ ما أدى لحدوث دمار على نطاق واسع وعدد كبير من الضحايا المدنيين.