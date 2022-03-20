الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فاطمة ناعوت تكشف سر تفضيلها كتابة الشعر على القصص والمقالات

فاطمة المعدول
فاطمة المعدول

يحتفل العالم باليوم العالمى للشعر فى 21 مارس من كل عام، وبهذه المناسبة قالت الشاعرة فاطمة ناعوت إن الفكرة لا تستبق الحالة الشعورية عند كتابة الشعر على عكس الكتاب السردية، التي تتطلب وضع هيكلاً للفكرة قبل البدء فى الشروع بكتابة الرواية أو القصص.

وأشارت «ناعوت» فى تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن مقالاتها الصحفية وأعمالها الإبداعية وترجماتها لم تأتى على حساب كتابتها للشعر، وأن مقالها القادم سيكون بعنوان «شعراء ضد الحرب» ويتطرق للشاعر الأمريكيُّ سام هاميل مؤسس جماعة «شعراء ضد الحرب»، ودوره الكبير فى مناهضة الحرب عام 2003، حيث انضم إليه مئات الشعراء الأمريكان الرافضين غزو العراق والحروب بوجه عام، وهو من أبرز الشعراء الذين ترجمتُ لهم إحدى قصائده التي كتبها ضد بوش عام سقوط بغداد ويقفُ عنوانها توثيقًا لهذا العام الحزين، وأن فكرة المقال تلح عليها الآن بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن جميع الأطراف في هذه الحرب خاسرة.

من هي فاطمة ناعوت؟

فاطمة ناعوت هي شاعرة وصحفية ومهندسة وكاتبة مصرية ولدت في يوم 18 سبتمبر 1964 في مدينة القاهرة عاصمة مصر، اشتهرت كتاباتها بدعم العلمانية والنسوية وحقوق الحيوان في مصر، لها 31 كتابًا إبداعيًا، إضافة الى أعمالها البارزة نشر المقالات والقصائد داخل وخارج أرض مصر، حيث أنها قامت بترجمة قصائدها إلى لغات أخرى واختارتها مكتبة الشعر الأسكتلندية كاسم من أهم أسماء الشعراء العرب الأعضاء في المكتبة.

حصلت على الجائزة الأولى بفضل ديوانها الخامس «قارورة صمغ» في مسابقة الشعر العربي في هونغ كونغ سنة 2006م الذي تم ترجمته إلى الإنجليزية والصينية. 

مثلت مصر في مهرجان الشعر العالمي في روتردام في هولندا ومهرجان المتنبي الدولي في زيوريخ في سويسرا سنة 2007م، ومهرجان فالنسيا في فنزويلا، ومهرجان كوزموبوليتيكا في قرطبة في إسبانيا وفي برلين وباريس وتورنتو وكاليفورنيا والأردن والمغرب وتونس ولبنان وسوريا والسعودية والكويت والبحرين والعراق وليبيا واليمن، وغيرها.

الشاعرة فاطمة ناعوت سام هاميل شعراء ضد الحرب الرواية القصص

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

الحاجة سمية: «ربيت ولادى وجوّزتهم وفى الآخر رموني فى الشارع» (فيديو)

انتشال جثة غريق بنهر النيل في الحوامدية

محافظ القاهرة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

مسلسلات رمضان 2022|«راجعين يا هوى» شاهد على تحول النص الإذاعي إلى دراما تلفزيونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة