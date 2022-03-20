الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم فى الهرم

تسمم
تسمم

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم فى ظروف غامضة داخل شقة بشارع اللبينى بالهرم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالات تسمم داخل شقة بشارع اللبينى بالهرم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج.

وجار جمع التحريات ومناقشة شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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