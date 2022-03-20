الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخلفات أخشاب فى أبوالنمرس

حريق مخلفات
حريق مخلفات

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق نشب بمخلفات أخشاب ونخيل داخل قاعة أفراح شهيرة بطريق ترعة المريوطية، بأبو النمرس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغاً بنشوب حريق داخل قاعة أفراح شهيرة بطريق المريوطية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بنخل وأخشاب وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة مديرية أمن الجيزة مخلفات أخشاب أبو النمرس طريق ترعة المريوطية

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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