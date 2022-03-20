ضبط 1021 منشأة طبية مخالفة في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قامت بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وقال “نادي” إنه تم المرور على 2130 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة ومعامل، وأسفرت الحملات عن ضبط 1021 منشأة مخالفة وتحرير 68 محضر غلق إداري لمنشأة طبية خاصة مخالفة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، أنه تم تحرير 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات، ولفت أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 35 منشأة طبية خاصة، وأنه تم إنذار 953 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وأن عدد المنشآت التي قامت بتوفيق الأوضاع بلغت 415 منشأة، بالإضافة إلى فحص عدد 5 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكد “نادي” استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ومن ناحية أخرى أوضح وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث كانت المديرية قد نظمت، قافلة طبية علاجية في قرية بني حرام بمركز دير مواس على مدار يومين متتاليين 14 و15 مارس الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.