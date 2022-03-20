الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

صيحة 2022.. أفكار ديكورات سراير لحديثي الولادة (صور)

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تعد الديكورات من الطراز الحديث لعام 2022 إحدى أكثر الاتجاهات جاذبية بالمنزل،  فهي تجعله دافئا ومريحا ويشعر كل الأجيال الأكبر بالحنين.

قدم موقع“digsdigs” مجموعة أفكار لديكور الحضانة الحديثة موضة 2022، نستعرضها كالتالي:

حضانة حديثة جميلة في منتصف القرن مع أرفف صندوقية مفتوحة ، وسرير أطفال دائري ملون ، وأريكة خضراء ، وأعمال فنية ، وألعاب براقة تتضاعف كديكور

سرير أطفال مع أرفف صندوقية مفتوحة، وسرير أطفال دائري ملون.

حضانة حديثة جميلة محايدة من منتصف القرن مع ورق حائط مطبوع وسرير أبيض وكرسي كريمي وطاولات جانبية ومصباح أرضي ذهبي ومصباح معلق من الخيزران

سرير أطفال حديثي الولادة، بلون محايدة مع ورق حائط مطبوع وسرير أبيض وكرسي كريمي وطاولات جانبية ومصباح أرضي ذهبي ومصباح معلق من الخيزران.

تتميز غرفة الأطفال المصممة بشكل جميل بأجنحة ملاك مؤطرة ، وهي قطعة مثبتة على جدار وردي شاحب فوق سرير أطفال حديث في منتصف القرن

تتميز غرفة الأطفال المصممة بشكل جميل بأجنحة ملاك مؤطرة، وهي قطعة مثبتة على جدار وردي شاحب فوق سرير أطفال.

حديث مشرق في منتصف القرن يلتقي بحضانة بوهو مع جدار لهجة ، وخزانة خضراء من الزمرد ، وسرير ملطخ ، ووسادة خضراء ، ونباتات بوعاء ، وجدار معرض

سرير أطفال مشرق يلتقي بخزانة خضراء من الزمرد، ووسادة خضراء، ونباتات بوعاء، وجدار معرض.

حضانة حديثة مشرقة من منتصف القرن مع جدار لهجة تيرازو ، ووحدة رفوف بيضاء ، ومطبخ لعب باللون الأزرق البحري ، وبعض المساحات الخضراء والألعاب المشرقة

سرير أطفال حديثي الولادة مميز مع مع وحدة رفوف بيضاء، ومطبخ لعب باللون الأزرق البحري ، وبعض المساحات الخضراء والألعاب المشرقة

حضانة حديثة مشرقة في منتصف القرن مع سرير أطفال أبيض وسجادة هندسية ملونة وخزانة فيروزية ووحدة رفوف صفراء ورفوف سداسية صفراء

سرير أطفال أبيض وسجادة هندسية ملونة وخزانة فيروزية ووحدة رفوف صفراء ورفوف سداسية صفراء.

حضانة حديثة مشرقة من منتصف القرن مع سقف مخطط باللونين الأصفر والفيروزي ، وجدار مميز ، وسرير أكريليك ، ووسائد ، وأعمال فنية مشرقة

سرير أطفال وجدار مميز، وسرير أكريليك، ووسائد، وأعمال فنية مميزة.

حضانة حديثة متناقضة في منتصف القرن بجدار بلكنة خضراء داكنة ، ووحدة رفوف ذهبية ، وسرير أطفال محايد ، وكرسي رمادي ، ووسادة سوداء ومنسوجات بالأبيض والأسود

سرير أطفال ووحدة رفوف ذهبية.

حضانة حديثة لطيفة في منتصف القرن مع رف ملون وسرير ملطخ مع فراش محايد وسجادة مطبوعة جريئة وديكور ملون

سرير أطفال حديث مع رف ملون وفراش محايد وسجادة مطبوعة جريئة وديكور ملون.

حضانة حديثة جميلة في منتصف القرن بجدران خضراء ، سرير أطفال أبيض ، كرسي كريمي ، وسادة سوداء ، منسوجات بالأبيض والأسود ، أرفف سداسية ومصباح معلق

سرير أطفال  باللون الأبيض، كرسي كريمي، وسادة سوداء ، منسوجات بالأبيض والأسود، أرفف سداسية ومصباح معلق.

يلتقي حديث منتصف القرن مع nrusery بوهو مع جدار لهجة السهم ، وسرير ملطخ ، وكرسي رمادي ، وطاولة جانبية بيضاء ، ومصباح معلق أسود ووسادة جلدية

سرير أطفال حديث مشرق وكرسي رمادي، وطاولة جانبية بيضاء، ومصباح معلق أسود ووسادة جلدية.

ي عد الطراز الحديث أكثر الاتجاهات سخونة تجديدات المنزل ومريح ويشعر كلا الأجيال الأكبر منه بالحنين الأجيال الشابة لأنفسهم ديكور الحضانة الحديثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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