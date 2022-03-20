صيحة 2022.. أفكار ديكورات سراير لحديثي الولادة (صور)

تعد الديكورات من الطراز الحديث لعام 2022 إحدى أكثر الاتجاهات جاذبية بالمنزل، فهي تجعله دافئا ومريحا ويشعر كل الأجيال الأكبر بالحنين.

قدم موقع“digsdigs” مجموعة أفكار لديكور الحضانة الحديثة موضة 2022، نستعرضها كالتالي:

سرير أطفال مع أرفف صندوقية مفتوحة، وسرير أطفال دائري ملون.

سرير أطفال حديثي الولادة، بلون محايدة مع ورق حائط مطبوع وسرير أبيض وكرسي كريمي وطاولات جانبية ومصباح أرضي ذهبي ومصباح معلق من الخيزران.

تتميز غرفة الأطفال المصممة بشكل جميل بأجنحة ملاك مؤطرة، وهي قطعة مثبتة على جدار وردي شاحب فوق سرير أطفال.

سرير أطفال مشرق يلتقي بخزانة خضراء من الزمرد، ووسادة خضراء، ونباتات بوعاء، وجدار معرض.

سرير أطفال حديثي الولادة مميز مع مع وحدة رفوف بيضاء، ومطبخ لعب باللون الأزرق البحري ، وبعض المساحات الخضراء والألعاب المشرقة

سرير أطفال أبيض وسجادة هندسية ملونة وخزانة فيروزية ووحدة رفوف صفراء ورفوف سداسية صفراء.

سرير أطفال وجدار مميز، وسرير أكريليك، ووسائد، وأعمال فنية مميزة.

سرير أطفال ووحدة رفوف ذهبية.

سرير أطفال حديث مع رف ملون وفراش محايد وسجادة مطبوعة جريئة وديكور ملون.

سرير أطفال باللون الأبيض، كرسي كريمي، وسادة سوداء ، منسوجات بالأبيض والأسود، أرفف سداسية ومصباح معلق.

سرير أطفال حديث مشرق وكرسي رمادي، وطاولة جانبية بيضاء، ومصباح معلق أسود ووسادة جلدية.