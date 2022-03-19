وفد "التنسيقية" يشارك في ختام المنتدى البرلماني لـ"مستقبل وطن"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثانى لحزب "مستقبل وطن" المنقعد بمدينة الغردقة، بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت".

وفي كلمته خلال المنتدى، أبدى النائب عمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، سعادته بإقامة المنتدى البرلمانى لحزب "مستقبل وطن"، وسط جمع من القوى السياسية والأحزاب بحضور ممثلى الحكومة، حيث الاحتكاك المباشر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ لبحث القضايا التى تهم الوطن والمواطن، مؤكدًا أنه يشهد بتميز هذا المنتدى وما تضمنه من موضوعات مهمة.

وأهدى النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، خلال كلمته، النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن درع تكريم، وقال: "باسمي واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتقدم بخالص التحية والتكريم لقيادات حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف".

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلًا من النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وكلًا من النائب محمد إسماعيل، أحمد فتحي، ومحمد تيسير، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، وكلًا من محمد عزمي، أحمد فوزي، أعضاء مجلس الشيوخ، فيما شارك من أعضاء التنسيقية، عمرو عماد.