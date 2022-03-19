أحمد كريم: توافر الأسمنت بالسوق المحلية بكميات تزيد على 5 ملايين طن شهريًا

صرح أحمد شرين كريم، رئيس شعبة منتجي الأسمنت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بأن ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام من ارتفاع أسعار الأسمنت وانخفاض المعروض منه في السوق المحلية غير حقيقي، مشيرًا إلى أن الشعبة تؤكد على توافر الأسمنت بالسوق المحلية بكميات كبيرة تزيد على الخمسة ملايين طن شهريًا بما يفوق الطلب، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق.

وأضاف كريم: كما تؤكد شعبة الأسمنت على أن ما طرأ على الأسمنت من زيادة في أسعار البيع كان نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من أربعة أضعاف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين ٦٠% و٧٠ ٪؜ من تكلفة الإنتاج، ويتم استيراده بشكل الكامل، وأنه من غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

وقال، شهدت الأسواق، اليوم، انخفاض أسعار الأسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

وتهيب شعبة منتجي الأسمنت بكل ذوي الصلة من تجار وموزعين ومقاولين والمطورين العقاريين، والمنابر الإعلامية المختلفة إلى توخي الحذر من بعض مروجي المعلومات المغلوطة الضارة، والتي تشوبها أهداف ومصالح شخصية لبعض الأفراد، والتي من شأنها إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة بدون أساس.

كما تنوه الشعبة بأنه في حال الرغبة في الحصول على معلومات أو بيانات إعلامية تخص صناعة الأسمنت والمصنعين، مخاطبة الشعبة لتفادي أية معلومات وبيانات مغلوطة.