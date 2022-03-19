السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أحمد كريم: توافر الأسمنت بالسوق المحلية بكميات تزيد على 5 ملايين طن شهريًا

الأسمنت
الأسمنت

صرح أحمد شرين كريم، رئيس شعبة منتجي الأسمنت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بأن ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام من ارتفاع أسعار الأسمنت وانخفاض المعروض منه في السوق المحلية غير حقيقي، مشيرًا إلى أن الشعبة تؤكد على توافر الأسمنت بالسوق المحلية بكميات كبيرة تزيد على الخمسة ملايين طن شهريًا بما يفوق الطلب، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق.

وأضاف كريم: كما تؤكد شعبة الأسمنت على أن ما طرأ على الأسمنت من زيادة في أسعار البيع كان نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من أربعة أضعاف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين ٦٠% و٧٠ ٪؜ من تكلفة الإنتاج، ويتم استيراده بشكل الكامل، وأنه من غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

وقال، شهدت الأسواق، اليوم، انخفاض أسعار الأسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

وتهيب شعبة منتجي الأسمنت بكل ذوي الصلة من تجار وموزعين ومقاولين والمطورين العقاريين، والمنابر الإعلامية المختلفة إلى توخي الحذر من بعض مروجي المعلومات المغلوطة الضارة، والتي تشوبها أهداف ومصالح شخصية لبعض الأفراد، والتي من شأنها إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة بدون أساس.

كما تنوه الشعبة بأنه في حال الرغبة في الحصول على معلومات أو بيانات إعلامية تخص صناعة الأسمنت والمصنعين، مخاطبة الشعبة لتفادي أية معلومات وبيانات مغلوطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

«صورته فيديو».. ضبط عامل نظافة تحرش بفتاة فى محطة مصر

الجيران يكشفون مفاجآت فى مصرع ربة منزل وأطفالها بالقليوبية

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

ممرات للهروب وتبرعات.. تطورات آخر 24 ساعة فى الحرب الروسية الأوكرانية

السودان: وضع خطة لمعالجة العقبات بالموانئ البحرية.. والتعامل باليورو غير ملزم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي