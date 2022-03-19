رئيسة «البرلماني العربي» تدعو لمسارات تعاون جديدة بين المجالس التشريعية

دعت رئيسة مجلس النواب البحريني رئيسة الاتحاد البرلماني العربي فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم السبت، إلى إيجاد مسارات تعاون جديدة للبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، وضرورة استمرار تضافر الجهود الداعمة للمصالح المشتركة.

وجاءت دعوة زينل خلال ترؤسها الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، والذي عُقد اليوم في جزيرة بالي بإندونيسيا ضمن أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، بحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني العربي: "إن البرلمانات تعتبر شريكًا فاعلًا في تشكيل التصورات والبرامج والخطط التنموية التي تعمل على تنفيذها الحكومات، بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للدول والشعوب العربية"، موضحة أن مساندة القضايا العربية والدفاع عن المصالح المشتركة يقع ضمن أولويات عمل البرلمانات العربية، مشيدة بالمستويات المتقدمة من التنسيق والتعاضد بين البرلمانات وتأصيل التشاور والحوار الفاعل بشأن الموضوعات المختلفة، وخصوصا ما يطرح أمام المحافل البرلمانية الدولية.

وأكدت أن انتظام اجتماعات المجموعة العربية له دور مهم ومحوري في تعزيز العمل البرلماني لترجمة توجهات قادة وحكام وشعوب الدول العربية، عبر الارتقاء بمستوى التواصل والتعاون المستمر والتشاور وتبادل الخبرات، والتنسيق بشأن المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل، مشددة على أن المشاركة الفاعلة للبرلمانات العربية في الاجتماعات التنسيقية يثبت الإيمان الراسخ بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، وما تمثله الجهود البرلمانية من تأثير مميز في مساندة الدبلوماسية الرسمية القائمة على العمل العربي الموحد والمصير المشترك.

وتطرق الاجتماع إلى الموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال مؤتمر الاتحاد وسبل توحيد وتنسيق المواقف بشأنها، وتزكية وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري ممثلا للمجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.