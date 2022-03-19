السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكرانى

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة.

ونشرت الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطعًا مصورًا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة، ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة.

وذكر بيان "الدفاع الروسية" أن شريط الفيديو يُظهر إصابة دقيقة بصاروخ روسي لمستودع الأسلحة والذخيرة تحت الأرض.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم، عن أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لأول مرة، ودمرت مستودعًا عسكريًا أوكرانيًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الاثنين

رياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

والدة المتهم بالتعدى على جاره بالسلاح فى بورسعيد: «كان بيدافع عنى»

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

محافظ البحيرة يكرم محمد الباز ويهديه درع المحافظة

معرض لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي