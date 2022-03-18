لإعادة نشر الأفكار المتطرفة.. كيف يخطط الإخوان للعودة إلى مجمع اللغة العربية؟

يخطط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للعودة إلى المشهد من جديد، حيث يسعون إلى الجلوس على كرسي بعض المؤسسات لإعادة نشر أفكارهم المتطرفة، بعدما لفظتهم الدولة حكومة وشعبا خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، ترشح حسن الشافعي، أحد عناصر الجماعة الإرهابية، لانتخابات مجمع اللغة العربية، المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة، بعدما سبق وترشح في 2020، وأوقفت الانتخابات وقتها بسبب بعض الأخطاء التي حدثت، وأصدر حينها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرارا بتكليف الدكتور صلاح فضل بمنصب قائم بأعمال المجمع لحين إجراء انتخابات.

وفي بداية شهر مارس، أعلن المجمع عن فتح باب الترشح للانتخابات على مناصب (الرئيس والنائب والأمين العام)، وعليه تقدم لمنصب الرئيس الدكتور محمود الربيعي الذي شغل منصب نائب رئيس المجمع بالانتخاب لدورتين متتاليتين، وحسن الشافعي الذي شغل منصب رئيس المجمع في سنوات ماضية.

أما منصب النائب فقد تقدم له الدكتور محمد شفيع السيد، والدكتور وفاء كامل فايد عضوا المجلس، وترشح على منصب الأمين العام الدكتور عبدالستار الحلوجي، والدكتور عبدالحميد مدكور والدكتور محمد الشرنوبي.

والمعروف أن المجمع يضم مجموعة من عناصر الإخوان يجمعهم حلف غير مقدس ومعهم بعض المتعاطفين.

وحاول الإخواني حسن الشافعي إعاقة قيام الدكتور صلاح فضل، الرئيس المكلف بمهامه، طيلة الفترة الماضية، حتى يمنعه من القيام بدوره في رئاسة اتحاد المجامع العربية، ويستبيحها لنفسه دون سند قانوني.

ويعتمد حسن الشافعي في ترشحه بانتخابات المجمع على أعضاء الإخوان المتواجدين به، الذين يدعمونه ويساندونه حتى يصل إلى مراده من جديد.