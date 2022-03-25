الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على أضرار اتباع نظام غذائي واحد لفترة طويلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يُعد تناول ٥ وجبات يوميًا أمر جيد، ولكن في الوقت ذاته فإن تكرار تناول الوجبات بنفس الأطعمة المختارة يوميًا في النظام الغذائي يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية الرئيسية ونقص التغذية.

وفقًا لأخصائية التغذية "جيني روزبورو"، لا تتوافر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في نوع طعام واحد فجميعها تحتوي على عناصر غذائية مختلفة مطلوبة لتعزيز الصحة الجيدة، مضيفة أن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، والفاكهة والخضروات والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات (مثل العدس والحمص والفول)، مفيدة لصحة الأمعاء. 

ووفقًا لـ موقع “Insider”، فإن تنوع العناصر الغذائية خلال وجبات الطعام اليومية، يؤدي إلى التمتع بالعناصر الغذائية للجسم.

يعد التنوع في الأغذية بمرور الوقت هو أهم طريقة لضمان أن تكون وجباتنا الغذائية كافية من الناحية التغذوية، فعلى سبيل المثال يعد تناول فيتامين “د ”من الأمور الجيدة للغاية لصحة العظام والدماغ والجهاز المناعي مما يساعد فيتامين "د" الجسم على امتصاص الكالسيوم، وبناء عضلات قوية، والحفاظ على نظام مناعة صحي ومنع الأمراض التنكسية العصبية، التي ينتجها جسمك في ضوء الشمس.

 يجب أن يكون معظم الناس قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية بدون مكملات إذا لم يكن نظامك الغذائي متنوعًا بدرجة كافية، فقد لا تتمتع بالتغذية السليمة تشير الأبحاث، مثل دراسة 2015 التي أجراها باحثون في جامعة هارفارد ونيويورك، إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة قد يمنع متلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري).

ولبناء نظام غذائي متوازن وتجنب نقص التغذية، يوصي Rosborough وخبراء تغذية آخرين بمحاولة تناول أكبر عدد ممكن من الألوان المختلفة.

وقالت: “إن تضمين كل مجموعة غذائية في كل وجبة ليس بالضرورة ممكنًا، لكن الهدف هو تحقيق توازن على مدار اليوم أو الأسبوع، مما يشمل ذلك الفواكه والخضروات والكربوهيدرات النشوية بما في ذلك الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والبدائل المدعمة ومجموعة متنوعة من مصادر البروتين، بما في ذلك الفول والبقول والمكسرات والأسماك الزيتية واللحوم الخالية من الدهون”.

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