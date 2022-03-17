حوار مجتمعي لتحديد احتياجات قرية مشيرف فى المنوفية

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" حوارًا مجتمعياً مع أهالي قرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، للاستماع إلى احتياجات القرية والوقوف على مشاكلها، حيث يتم التجهيز للمرحلة الثانية من المبادرة، والتي وقع الاختيار فيها على ثلاثة مراكز وهم الباجور ومنوف وقويسنا.

جاء لقاء الأهالي بحضور الدكتورة إيناس صفوت، منسق مركز الباجور بمؤسسة حياة كريمة، وعدد من القيادات الشعبية بالوحدة المحلية بالقرية وعمد ومشايخ قري الوحدة المحلية بمشيرف.

وقالت الدكتورة إيناس صفوت، منسق مركز الباجور، إن مؤسسة حياة كريمة تعطي اهتماماً بالغاً للحوارات المجتمعية التى تتم في القري، لما فيها من خلق حلقة تواصل مع المواطنين بقري الريف المصري، مُضيفة أن أهالي قري الباجور دائماً لديهم أفكار جديدة يتم طرحها من الممكن الاستعانة بها وتنفيذها على أرض الواقع في القري التي وقع عليها الاختيار.

من جانبه أكد المهندس محمد ربيع، المنسق العام للمبادرة بمحافظة المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل مع القيادات الشعبية بكل قرية لإعداد مجموعات شبابية لمتابعة مشروعات القرى، مؤكداً أن أعمال التطوير تشمل عدة محاور هدفها الأول النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية للقرى، حيث تعمل المبادرة بقطاعات التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق والشباب والرياضة، إلى جانب التنمية الزراعية والخدمات البيطرية وتأهيل الترع والمصارف.