تفاصيل مقتل طالب جامعي وشطر جثته نصفين داخل شقة بالأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل طالب جامعي وشطر جثته نصفين داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، حيث تبيَّن أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه بسبب خلافات مالية وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وما قرره حارس العقار أن الشقة مستأجرة لطالب، مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، وأنه لا يعلم شخص المجنى عليه.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه "طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وأصل إقامته بالقليوبية" وأنه منفصل عن ذويه ويقيم رفقة مستأجر الشقة وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة ولاذ بالهرب لأصل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف وأقر بارتباطه والمجني عليه بعلاقة صداقة وإقامتهما سويًا بالشقة محل الواقعة ووجود خلافات مالية بينهما، جعلته يُقبل على ارتكاب الواقعة، حيث استغل استغراق المجني عليه في النوم عقب حدوث مشادة بينهما، وأطلق عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته، فأحدث إصابة المجني عليه بالرأس، وأرشد عن السلاح الـمُستخدم "فرد محلي" وكذا متعلقات المجنى عليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.