الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال يضرب جنوب إيران ويصل إلى الإمارات

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوّة 6 درجات، على مقياس ريختر جنوب دولة إيران، منذ قليل، بحسب نبأ عاجل على موقع «سكاى نيوز» ثم وصل إلى الإمارات.

 

ونشر موقع الإمارات اليوم خبرا يتضمن تسجيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، زلزال دبي بقوة 5.0 درجة – ريختر في جنوب إيران، من فجر اليوم الخميس، بحسب التوقيت المحلي لدبي، وشعر بهذه الهزة سكان دبي والشارقة وعجمان.

 

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال كان بقوة 6 درجات – ريختر، وضرب ضواحي بلدة كوخرد بمحافظة هرمزكان، جنوب البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

 

وأضاف: «الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 26.89 والطول 54.65 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض»، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، لم يجر الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17- 3- 2022 فى مصر

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعلّق النظر فى القضايا المرتبطة بروسيا

الفارابي تطرح كتاب "لعنة قايين .. حروب الغاز" للباحث كمال ديب

الاحتياطى الفدرالى يرفع معدّل الفائدة بربع نقطة فى ظل ارتفاع التضخم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين