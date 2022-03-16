الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبدلفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة.

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