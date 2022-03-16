المؤتمر الثاني لضمان الجودة بجامعة سوهاج يختتم جلساته العلمية

انتهت منذ قليل، فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر الثاني لضمان الجودة والذي تنظمه جامعة سوهاج تحت عنوان «ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة في إطار معايير ضمان الجودة».

تناولت الجلسة العلمية الرابعة والأخيرة موضوع "القيادة الرشيدة وأسس التخطيط باستخدام المعايير والمؤشرات، حجر أساس لتطوير مؤسسات التعليم العالي"، والتى ترأسها كلاً من الدكتورة ثناء حسن نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور جمال علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور محمود عبد العاطي مدير مشروع التأثير العربي، وحاضر بها الدكتور أحمد محمد حسانين مدير الأستاذ بكلية العلوم، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال المحاضرة، أوضح الدكتور أحمد محمد حسانين، أهمية وجود القيادات الاستراتيجية كأحد المعايير الرئيسية لتحقيق جودة الأداء المؤسسي، وکفاءة عملية التخطيط الاستراتيجي وتدعيم القدرة التنافسية، بإعتبارها حجر الأساس لمؤسسات التعليم العالي.

وخلال فعاليات المؤتمر الثاني لضمان الجودة الذي تنظمه جامعة سوهاج تحت عنوان، «ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة في إطار معايير ضمان الجودة»، حيث ناقشت الجلسة العلمية الثالثة موضوع "جودة الأمن السيبراني في مؤسسات التعليم الجامعي لاستيفاء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة"، والتي ترأسها كلاً من الدكتورة ثناء حسن نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور جمال علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور محمود عبد العاطي مدير مشروع التأثير العربي، كما حاضر بها الدكتور عثمان عرفات باحث في الأمن السيبراني ومشرف التطوير التقني وأمن والمعلومات بالجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية.

وقد أكد الدكتور عثمان عرفات، خلال محاضرته أهمية الأمن السيبرانى باعتباره واحد من مستحدثات التطور التكنولوجي والرقمي الذي نعايشه في العالم مؤخرًا، وأهمية تطوير أنظمته وخاصة في مؤسسات التعليم الجامعي، بإعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمى في العالم.