الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تقديم الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية، بعد فتح باب التقديم للطلاب العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، أمس الثلاثاء، وهي كالتالي: 

- يجب التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

- ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الإسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان آخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

- أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أي مدرسة لأخرى تحت أى مسمى، أو لأى سبب إلا بتقديم جديد فى المواعيد المحددة، ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

- أن يكون البريد الالكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل، وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولي الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

- يجب تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولي الأمر من خلاله عند الضرورة وفى حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولى الأمر.

- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

- يجب أن يراعى ولي الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائياً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الآخر الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولي الأمر الحق في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولي الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظراً لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الالتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

- فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على منصة التقدم، ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة، ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

- مسئولية نقل الملف الإلكتروني للطفل مسؤولية كاملة على ولي الأمر، وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه ١٥ يوم (فقط خمسة عشر يوماً) من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالي في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة الإقرارات التى تحددها المدرسة.

إنفوجراف
إنفوجراف
قرارات التعليم الفنى لتر مستندات وزارة التربية والتعليم الرقم القومى البريد الالكتروني بطاقة الرقم القومي العام الدراسى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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