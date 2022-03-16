الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس الوادى الجديد إلى 33 حالة

سيارات الاسعاف
سيارات الاسعاف

أدى انقلاب أتوبيس بمحافظة الوادي الجديد إلى إصابة 33 شخصًا بطريق “الداخلة - الخارجة” دون وفيات، وعلى إثر ذلك تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بإصابة أكثر من 33 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل بمنطقة البويب التابعة لمركز بلاط في الوادي الجديد.

وتبين من الفحص إصابة كل من: نرمين ماهر محمد ٢٢سنة، مينا فايز ناصر ٢٣سنة، مينا سيد عيد ٢٣ سنة، فايزة محمد على ٧٢ سنة، آية محمد أحمد ٢٠ سنة، معاذ أحمد ناصر ٩ أشهر، شربات محمد أحمد ٤٩ سنة، ناصر محمد أحمد ٥٣ سنة، هبه أحمد مرزوق ٣١ سنة، كوثر عبد اللطيف على ٤٨ سنة، أحمد محمود عبد الرسول ٤٢ سنة، سعيد إبراهيم محمد ٥٠ سنة، محمد مبروك عيد إسماعيل ٣٨ سنة، باسم موسى عبد العال ٥٤ سنة، صديق مصطفى إبراهيم ٦٥سنة سنة، عرابي سليمان حسين ٤٥ سنة، منة حسن كامل ١٨سنة، محمد كامل محمد ٤١ سنة
كدمه بالرأس، أسماء خليل محمد ٣٩ سنة، طارق ممدوح أنور ٦ سنوات، فاطمة سعد حسن ٣٢ سنة، عمر مجدي عمران ١١ سنة، نادية سعد حسن ٤٠ سنة، محمد عمر محمد ٢٣ سنة، سيد مجدي سيد ٢٢ سنة، محمد سعداوي عوض ٤١ سنة، مجدى حسين عيد ٥١ سنة، إبراهيم مصطفى مخلوف ٥٢ سنة، إسلام إبراهيم مصطفى ٢٢ سنة، سيد يوسف فرجاني ٣٥ سنة، عمر سند مصباح ٢٩ سنة، حسام محمد سيد ٢٢ سنة، يوسف فرجاني محمد ٧٥ سنة.

كما تبين أن الأتوبيس يحمل رقم 2354 نقل الوادي، انقلب أثناء عودته من رحلة أسيوط الداخلة موعد الساعة السادسة مساء، وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

٢٠٢٢٠٣١٦_٠١٢٨٣١
٢٠٢٢٠٣١٦_٠١٢٨٣١
انقلاب أتوبيس الوادي الجديد طريق الداخلة الخارجة الإسعاف مستشفي الداخلة تلقي العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

إصابة 20 شخصا فى حادث إنقلاب أتوبيس بالوادى الجديد

مصرع 4 من أسرة واحدة فى حريق بقرية مسهلة بالغربية

«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد

السيطرة على تسريب فى ماسورة غاز طبيعى ببورسعيد

حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة بسوهاج (صور)

مناقشة كتاب "في انتظار الروبوت" بدار المرايا للثقافة والفنون .. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست

إضراب عام فى النقب احتجاجًا على استشهاد أحد الشبان برصاص الاحتلال

وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى