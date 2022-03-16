بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس الوادى الجديد إلى 33 حالة

أدى انقلاب أتوبيس بمحافظة الوادي الجديد إلى إصابة 33 شخصًا بطريق “الداخلة - الخارجة” دون وفيات، وعلى إثر ذلك تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بإصابة أكثر من 33 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل بمنطقة البويب التابعة لمركز بلاط في الوادي الجديد.

وتبين من الفحص إصابة كل من: نرمين ماهر محمد ٢٢سنة، مينا فايز ناصر ٢٣سنة، مينا سيد عيد ٢٣ سنة، فايزة محمد على ٧٢ سنة، آية محمد أحمد ٢٠ سنة، معاذ أحمد ناصر ٩ أشهر، شربات محمد أحمد ٤٩ سنة، ناصر محمد أحمد ٥٣ سنة، هبه أحمد مرزوق ٣١ سنة، كوثر عبد اللطيف على ٤٨ سنة، أحمد محمود عبد الرسول ٤٢ سنة، سعيد إبراهيم محمد ٥٠ سنة، محمد مبروك عيد إسماعيل ٣٨ سنة، باسم موسى عبد العال ٥٤ سنة، صديق مصطفى إبراهيم ٦٥سنة سنة، عرابي سليمان حسين ٤٥ سنة، منة حسن كامل ١٨سنة، محمد كامل محمد ٤١ سنة

كدمه بالرأس، أسماء خليل محمد ٣٩ سنة، طارق ممدوح أنور ٦ سنوات، فاطمة سعد حسن ٣٢ سنة، عمر مجدي عمران ١١ سنة، نادية سعد حسن ٤٠ سنة، محمد عمر محمد ٢٣ سنة، سيد مجدي سيد ٢٢ سنة، محمد سعداوي عوض ٤١ سنة، مجدى حسين عيد ٥١ سنة، إبراهيم مصطفى مخلوف ٥٢ سنة، إسلام إبراهيم مصطفى ٢٢ سنة، سيد يوسف فرجاني ٣٥ سنة، عمر سند مصباح ٢٩ سنة، حسام محمد سيد ٢٢ سنة، يوسف فرجاني محمد ٧٥ سنة.

كما تبين أن الأتوبيس يحمل رقم 2354 نقل الوادي، انقلب أثناء عودته من رحلة أسيوط الداخلة موعد الساعة السادسة مساء، وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.