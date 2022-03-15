الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: بدء أعمال حملة التحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن بدء أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والترقيم والتسجيل لعام ٢٠٢٢ التى أطلقتها وزارة الزراعة فى الفترة من  15 مارس الجاري، ولمدة شهر وذلك بجميع الوحدات البيطرية بمدن ومراكز المحافظة، بهدف رعاية  الثروة الحيوانية والحفاظ عليها. 

وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام الطب البيطري بمطروح ان الحملة القومية، وتنطلق بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام  شرقا وحتى السلوم غربا، مع توجه المواطنين إلى أقرب إدارة بيطرية لتحصين ماشيتهم.

وأضاف أن تبدأ أعمال التحصين بإعطاء الحيوان  لقاح الحمى القلاعية الثلاثي المعدل الجديد، بالإضافة لجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل  للماشية والتحرك  بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتذليل كافة العقبات  من اجل تحقيق المستهدف من الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها  ،وتوافر كافة الجرعات والتحصينات  اللازمة والإعلان عن الحملة  مع توعية المربين بأهمية التحصين  للوصول  إلى المستهدف  خاصة بجميع القرى والتوابع داخل الصحراء.

وكانت قد نظمت كلية الطب البيطري بجامعة مطروح، في الثاني والعشرين من فبراير ٢٠٢٢، قافلة بيطرية مجانية بالمستشفى التعليمي البيطري بالجامعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة؛ لخدمة قرية فوكه، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الجامعة لعدد من القوافل البيطرية المجانية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بإقليم مطروح ككل، وانطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

محافظ مطروح حمى الوادي المتصدع الحملة القومية مطروح الترقيم والتسجيل

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