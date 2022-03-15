بتخفيضات 20%.. نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلاً رمضان

افتتح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه إبراهيم خميرة نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية، اللواء محمد انيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير المساعد وايهاب زهدي و محمد السيد مدير الغرفة التجارية والمهندس مصطفى أبو حديد نائب ثان الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، المعرض السنوى "أهلا رمضان" الذي أقيم بحديقة الشيخ زايد بحى ثالث أمام ديوان المحافظة بالتزامن مع إقامة 8 معارض أخرى بالمدن والمراكز بأنحاء المحافظة.

و يستمر المعرض حتى عيد الفطر المبارك وذلك بالتعاون مع محافظة الاسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية ، ومديرية الأمن .

وذلك فى إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان الكريم و تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة إرتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الأسعار، والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين وخاصة محدودى الدخل خلال تلك الفترة.

ويشارك فى المعرض هذا العام ما يزيد عن 70 عارضا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية، و تباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وحرص نائب المحافظ خلال الافتتاح على تفقد كافة المنتجات المعروضة، والتأكد من جودتها، وأنها تقدم للمواطن بسعر اقل من سعر السوق. كذلك حرص على الاستماع للعارضين للتعرف على مطالبهم مشددا على تقديم الدولة كل التسهيلات للتجار الوطنيين لمواجهة جشع البعض وموجة زيادة الأسعار غير المبررة، والتي تتصدى لها الدولة بكل قوة من خلال الحملات التموينية والتعاون مع الغرفة التجارية لإقامة مثل هذه المعارض لزيادة المعروض من السلع وبالتالي انخفاض الأسعار.

من ناحيته شدد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار من خلال معارض الغرفة وكسر أى محاولات إحتكار لأى سلعة إنطلاقة من دور الغرفة التجارية الوطنى فى دعم الوطن والمواطن فى ظل المتغيرات الدولية ومحاولات البعض التربح على حساب المواطن لافتا إلى أن الغرفة تقف مع الدولة المصرية بكافة مؤسساتها للتصدى لمثل هذه المحاولات.