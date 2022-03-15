استمرار ارتفاع وفيات وإصابات «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2433 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، و64 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و90 ألفا و 185 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و121.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 ألاف و 560 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 958 حالة تعاف في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و282 ألفا و140 حالة، وفقا لموقع "إنفورما" الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وحالتي وفاة جديدتين، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و100 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و226 ألفا و697 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و848 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و637 ألفا و691 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و585 حالة.

وفي مولدوفا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 508 آلاف و578 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و357 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفا و352 حالة والوفيات إلى 3048 .

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و327 حالة والوفيات إلى 853 حالة .

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5317 إصابة بفيروس كورونا وتسع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 968 ألفا و700 حالة والوفيات إلى 8649 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و76 حالة والوفيات إلى 5879.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و695 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و178 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 5 ملايين و773 ألفا و169 حالة، بينما تبلغ الوفيات 112 ألفا و946 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 473 إصابة جديدة و4 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و519 ألفا و627 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و313 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 108 حالات إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 176 ألفا و409 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و646 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 آلاف و 829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و696 ألفا و837 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 39 ألفا و216 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 37 ألفا و 125حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 40 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة 3 ملايين و 225 ألفا و272 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفا و261 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و 657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة 399 ألفا و 342 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 102 وفاة.

وفي كاليدونيا الجديدة، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة 59 ألفًا و616 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 305 حالات وفاة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و 250حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة 650 ألفا و683 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 5 آلاف و450 حالة وفاة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 9654 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 29 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا، منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و586 ألفًا، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 18 ألفًا و979 حالة.