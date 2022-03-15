الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد مشاجرة طلاب مدرسة دولية بالقاهرة.. قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس

طارق شوقي
طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الثلاثاء تعليمات لجميع المديريات التعليمية ليتم التنبيه على المدارس بالتشديد على المدارس لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل الفصول وذلك بسبب ما حدث بالأمس من مشاجرة بين طلاب داخل مدرسة دولية بالقاهرة وتصدرت الواقعة منصات السوشيال ميديا. 

وقالت الوزارة في التنبيهات التي أرسلتها للمديريات اليوم 

1- الالتزام بالزي المدرسي المقرر.
2- الالتزام بالتواجد في تمام الساعة 7.30 صباحاً وفي حالة  تأخر الطالب عن الموعد المحدد يحتسب يوم غياب كاملا. 
4- يمنع منعًا باتًا إحضار الهاتف المحمول من بوابة المدرسة وسيتم مصادرة التليفون إن وجد. 
ولن يسلم إلا لولي الأمر طبقا للائحة الانضباط وقرار السيد الوزير.
5- يمنع منعًا باتًا أي سلوك غير سوى  أو إثارة الشغب والفوضى أثناء اليوم الدراسي، وحتى نهايته، ويمنع أي قول أو فعل يخل بالأخلاق والآداب العامة والنظم والقواعد الدراسية.

6- على ولي الأمر ترك رقم موبيل لدى شئون الطلبة للتواصل بين المدرسة وولي الأمر حال الحاجة.

7- يجب احترام الطالب لأعضاء هيئة التدريس والعاملين علمًا بأن الاحترام متبادل بين الطرفين وفي حالة المخالفة يتم تطبيق لائحة قرار العقوبات المعلن عنها في قرار لائحة الانضباط المدرسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قالت في بيان رسمي خلال الساعات الماضية أنه بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأفادت المديرية أنه أثناء الوقت المخصص للفسحة تشاجر عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا، وتمت السيطرة على الموقف من جانب المدرسة. 

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في هذا الأمر.

مواقع التواصل القاهرة الجديدة قانون وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعي

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