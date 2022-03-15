التفاصيل الكاملة لمصروفات المدارس المصرية اليابانية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها تسعي للتيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022/2023 بالمدارس المصرية اليابانية والتي تم فتح باب التقديم فيها اليوم فقد تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالي:

السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي.

السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر.

تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب.

دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم الثلاثاء، إن قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسي 2022/2023، سيكون على النحو التالي:

قررت المدارس قِصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه (فقط مبلغ خمسمائة جنية مصري) بدلًا من تطبيق النسبة القانونية المقررة ليكون قيمة المصرفات هى 14100 جنيه (أربعة عشر ألف و مائة جنية مصري فقط لا غير) وتكلفة الكتب الدراسية اجبارية على ولي الأمر ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بايصال منفصل طبقًا للكتاب الدوري المنظم لهذا الإجراء و الصادر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ولا يجوز الحصول على الكتب من أي مصدر خارجي ولن يتم تسليم الكتب بدون سداد قيمتها المقررة وليس لولي الأمر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.

وقالت الوزارة، إن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالي 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه مصري فقط لا غير)، والصف الرابع (قطعتين) بإجمالي 500 جنيه (خمسمائة جنيه مصري فقط لا غير)، وعدم سداد قيمتها في المواعيد المعلنة مخالفة للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019 ويتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

واضافت الوزارة: بالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

-إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

-إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول.

-إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

-إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولي الأمر كامل المصروفات.