الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأوكرانية تنشر مقطع فيديو للأعمال القتالية فى مدينة ماريوبول

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو، قالت إنه للأعمال القتالية الدائرة في مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود جنوبي البلاد، في مواجهة القوات الروسية.

وأرفقت وزارة الدفاع الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر" بتعليق جاء فيه: "استمرت الأعمال القتالية الرائعة لقواتنا في الدفاع عن ماريوبول".

 

وتظهر في الفيديو آلية عسكرية أوكرانية تخوض مواجهات قتالية وتشتبك مع مدرعات روسية وتدمرها.

وقتل مئات المدنيين في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى الإثنين، فيما نجحت قافلة تضم أكثر من 160 سيارة بالمغادرة، في أول محاولة ناجحة على ما يبدو لترتيب "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أرتستوفيتش قد قال، إن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول سقطوا قتلى منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير

وأضاف أنه يستند في ذلك إلى "أرقام من إدارة المدينة"، واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد.

ومن جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن أكثر من 2400 مدني قتلوا في ماريوبول، منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت الشهر الماضي.

وأوضح أن أكثر من 2.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا، وأن عدد اللاجئين قد يرتفع إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".

روسي تويتر البحر الأسود الاتحاد العسكري روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الدفاع الأوكرانية تنشر مقطع فيديو للأعمال القتالية فى مدينة ماريوبول

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