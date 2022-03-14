«الهجرة» تبدأ تسلم أوراق الطلاب الوافدين من أوكرانيا لاستكمال دراستهم

بدأ الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا، في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر.

ويأتي ذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، أن تسلم وفحص الأوراق بدأ اليوم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك الإجراء سيتم يوميًا «ما عدا يومي الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحًا إلى ٣ عصرًا.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الالتزام بكل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كل الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل ٢٤ فبراير٢٠٢٢، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأكدت على حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين يجري بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، ٩٦ شارع أحمد عرابي الدور العاشر، لمن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

ونهت بأن الاستمارة الموحدة تم طرحها لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وتمت موافاة وزارة التعليم العالي بكل البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

وسبق أن صرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وبما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكل الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها: https://www.cpnu-admission.edu.eg.