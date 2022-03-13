إصابات كورونا العالمية تتجاوز 453.36 مليون حالة
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 453.36 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و420040.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 970143 79503511
الهند 515803 42987875
البرازيل 654556 29305114
فرنسا 139880 23129266
المملكة المتحدة 162738 19530485
روسيا 743451 17242043
ألمانيا 125326 16815659
تركيا 96037 14473781
إيطاليا 156649 13268459
إسبانيا 101077 11204125
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها وعدد الوفيات وعدد الإصابات
40 - العراق 25094 2311926
44 - الأردن 13882 1654677
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.