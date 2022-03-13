إصابات كورونا العالمية تتجاوز 453.36 مليون حالة

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 453.36 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و420040.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 970143 79503511

الهند 515803 42987875

البرازيل 654556 29305114

فرنسا 139880 23129266

المملكة المتحدة 162738 19530485

روسيا 743451 17242043

ألمانيا 125326 16815659

تركيا 96037 14473781

إيطاليا 156649 13268459

إسبانيا 101077 11204125

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها وعدد الوفيات وعدد الإصابات

40 - العراق 25094 2311926

44 ‬‬‬‬- الأردن 13882 1654677

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.