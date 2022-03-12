السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أول تعليق من موسيماني على خسارة الأهلي أمام صن داونز

موسيماني
موسيماني

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة صن داونز أنه «توقع صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال إفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة».

وأشار إلى أن غياب تقنية حكم الفيديو عن المباريات يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال مباراة اليوم كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة.

وأضاف قائلًا: «هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في إفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم، ولا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب».

وعبَّر موسيماني عن استيائه الشديد من الأحداث التي سبقت دخول بعثة الأهلي إلى الملعب، مؤكدًا أنها تصرفات غير مسئولة وهدفها معروف، وأنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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