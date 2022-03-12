سر عبقرية أم كلثوم ونصيب عماد أرنست في معرض بمركز محمود مختار

يقيم الفنان عماد أرنست، معرض وتجهيز في الفراغ بعنوان "النصيب" في مساحات "قاعتي نهضة مصر وإيزيس" وحديقة مركز محمود مختار الثقافي، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ويفتتحه الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء يوم الأحد 13 مارس الحالي.

ويستمر المعرض لمدة أسبوعين يعرض خلاله أرنست أكثر من 50 عملا فنيا وتجهيز في الفراغ، والمعرض يستفيد فيه ارنست من طبيعة المكان بحديقته المفتوحة، وتتناغم روحه مع عنصر ورق الشجر الذي يشكل به لوحاته ويضعها في سياقات متعددة، فتارة تكون في خلفية حالة موسيقية تمتزج مع مشاهد يقدمها من الرقص الحديث، وتارة يجعلها تشارك في الحكي، والشعر والتمثيل الممزوج بحالة عشق سوف يعيشها رواد المعرض فور دخولهم في رحاب قصر مختار.

والمعرض حسب رأي عماد ارنست “عابر للنوع”، فيه تتناوب كل الفنون، لتكون فصلا من فصول فيلمه الخمس الذي يعده حاليا على نفقته الخاصة عن كوكب الشرق بعنوان "أم كلثوم.. حدث ذات مرة في الجمالية"، وفيه يسعى للتعبير عن حالات الفناء الصوفي والفني والحب والحزن والقوة والذوبان في الفن والحبيب، والانتشاء الذي تحياه "الست" وهي تغني، وتدخل فيها كل مستمعيها في أنحاء الوطن العربي، من مصر حتى المغرب وتونس وفلسطين، والأخيرة التي كان لها دور كبير في اختيار الاسم الاشهر للمطربة التي ألفت بين قلوب محبيها، وجعلتهم يعيشون في روحها، مثلما عاشت في أراوحهم، ولهذا حكاية سوف يقصها ارنست ضمن حكاياته التي تتجاور في العرض التفاعلي ولوحاته ورقصاته التي صممها خصيصا للعرض، لتصاحب موسيقى اختارها بعناية لأم كلثوم من لحن العظيم بليغ حمدي "ألف ليلة وليلة"، إلى جانب قصائده الشعرية وقصصه عن المطربة التي ما زالت تعيش في وجدان كل عربي رغم رحيلها منذ ما يقرب من خمسين عاما.

وفي كلمة كتالوج المعرض الافتتاحية، كتب الأستاذ خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "تجسيداً لاجتماع الموهبة مع التقنية يُقدم الفنان عماد أرنست في معرضه (النصيب) مجموعة من أعماله التي تنتمي لمجال الفنون الرقمية، تجربة غنية بالمؤثرات ممتعة ومقنعة بصرياً، أعمال تعكس احترافيته في هذا النوع من الفنون، ومواكبته التحديثات المستمرة التي تطرأ على مختلف ادواته وتقنياته ووعيه وخبراته التي وظفها في المعالجات التصويرية، فكانت النتيجة تستحق ما تطلبته من جهدٍ ووقت".





والفنان عماد إرنست هو تشكيلي ومخرج مصري ولد في صعيد مصر، درس الفنون في أكاديمية الفنون المصرية، قدم للآن أربع تجهيزات في الفراغ، وأربعة أعمال من فنون الفيديو وثلاث أفلام تجريبية، شاركت أعماله الفنية في المهرجانات والبيناليهات الوطنية والدولية.

فاز فيلمه الموسيقي التشكيلي صبار المدينة 35 مم بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان القومي للسينما 2004، إلى جانب عمله في فن الفيلم على أنواعه، والفنون التشكيلية والترجمة، يكتب النصوص الثقافية في مجال انطولوجيا الثيمة في الفنون في المجلات المحلية والإقليمية، ويعمل كمستشارا فنيا محليا وإقليميا. على سبيل المثال، محليا لخمس دورات في ملتقى الأفلام المستقلة، وإقليميا لـ مركز المعلومات والبحوث ـ مؤسسة الملك حسين ـ عمان، وحاضر في الثيمة مع طلبة وخريجي واساتذة أقسام السينما المختلفة بجامعة دار الكلمة الفلسطينية في رام الله ومفي الدراما والترجمة في مؤتمر الترجمة الدولي في أبو ظبي بالتعاون مع كلمة. وكمدرب فنون، قام، كمثال أيضا، بتدريب فناني إقامة مؤسسة بروهيلفيتيا، وأطلق في مارس 2018 مبادرته غير المسبوقة في الفنون تحت عنوان ثيمة.