في ذكرى ميلادها الـ 80.. محطات في حياة النجمة ليلى طاهر

تحل علينا اليوم 12 مارس الذكرى الـ٨٠ لميلاد النجمة الكبيرة، ليلى طاهر، التي قضت سنوات عمرها بالكامل داخل استوديوهات مصر، وبين المسارح، متألقة دائمًا في الأعمال التي قدمتها، كان ذلك كله قبل إعلانها الاعتزال في العالم الماضي، بعد ابتعاد عن المشاركة والعمل السينمائي دام ل٧ سنوات، معللة ذلك بأنها ترغب في التفرغ لأسرتها.

في السطور التالية نقدم عدد من المعلومات والمحطات الهامة في حياة ليلى طاهر:

حياتها قبل الفن:

ولدت ليلى، أو شيرويت مصطفى فهمي، في الثالث عشر من مارس عام 1042، وهي من أصل تركي، قضت سنوات عمرها الأولى بعيدة عن الفن، حتى تخرجت من معهد الخدمة الاجتماعية، وقررت الاتجاه إلى التمثيل بعدما اكتشفها رمسيس نجيب، الذي عرض عليها اختيار اسم أحد أسماء بطلات رواية لإحسان عبد القدوس، فاختارت اسم ليلى، وذلك لحبها الشديد للنجمة ليلى مراد.

الانطلاقة الفنية:

كانت بدايتها من خلال البطولة، التي شاركتها مع النجم فريد شوقي، في فيلم "ابو حديد" عام 1958، وتوالت بعدها الأعمال الفنية في المسرح والسينما.

مرحلة التقديم التلفزيوني:

توقفت ليلى طاهر لفترة عن العمل بالتمثيل واتجهت إلى التقديم التلفزيوني، والعمل الإذاعي، لكنها لم تستمر لفترة طويلة وعادت مرة أخرى إلى الفن.

زيجات ليلى طاهر:

تزوجت ليلى طاهر، 6 مرات، 4 مرات من الوسط الفني، أما الزيجة الأولى والأخيرة فكانت من خارجه، ولم تنجب من زيجاتها الستة سوى ابنها الوحيد أحمد، الذي أنجبته من زواجها الأول من رجل الأعمال محمد الشربيني، وهي في سن الثامنة عشر.

أعمالها الفنية:

قدمت ليلى طاهر، طوال مسيرتها الفنية عدد كبير من الأعمال ومنها المدمن، عفوا أيها القانون، الناصر صلاح الدين، لا تمرني معك، حكمت المحكمة، وليالي الياسمين، كما أنها حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثلوليكي عام 2018.