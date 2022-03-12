السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: رصدنا 26 هجوما على المرافق الصحية فى أوكرانيا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جساريفيتش، إن فرق المنظمة وثقت 26 هجومًا على المرافق الصحية والعاملين الصحيين في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، بينهم اثنان من العمال الصحيين، وإصابة 34 آخرين.

وأكد المتحدث، أن المنظمة تدين كافة الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين باعتباره انتهاكًا للقانون الإنساني، ودعا إلى وقف هذه الهجمات على الفور.

وعن نصائح المنظمة للسلطات الأوكرانية بخصوص المعامل التي تحتوي على مسببات الأمراض (الفيروسات والجراثيم وغيرها)، أكد جساريفيتش، أن إرشادات المنظمة وجهت بشكل روتيني، كما توجه إلى كافة البلدان بشكل دوري، وفي إطار دور المنظمة في الحفاظ على سلامة المعامل وتجنب المخاطر.

وأوضح أن المنظمة لا تزال تتحقق مما أثير بشأن الهجوم على مستشفى للصحة العقلية في "خاركيف" الأوكرانية، قائلًا إنه إن ثبت ذلك فسيكون الأمر خطيرًا باعتبار وجود ما يصل إلى 300 شخص في هذا المستشفى.

قانون أوكرانيا مخاطر العاملين منظمة الصحة العالمية المتحدث الصحة العالمية

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