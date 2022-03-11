الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين استهدف مصفاة تكرير البترول في السعودية

جريدة الدستور

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول السعودية بطائرة مسيرة عن بعد، في عمل إرهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.

وأكدت "الخارجية البحرينية" -في بيانٍ أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الجمعة- وقوف المملكة وتضامنها التام مع شقيقتها السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف البحرين الرافض للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة.

وأعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وصرح المسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح يوم الخميس، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرة مُسيرة عن بعد.

وأضاف أن الهجوم نجم عنه حريق صغير تمت السيطرة عليه، مؤكدًا أنه لم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد أن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف بشكل أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وجدد المسؤول الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وزارة الخارجية البحرينية عمل إرهابي تخريبي مصفاة تكرير البترول السعودية البحرين

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