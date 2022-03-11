الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بشوارع أشمون وقويسنا والباجور

أعمال الرصف
أعمال الرصف

 تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون سامي سرور أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بنطاق المدينة ، حيث جارى أعمال زرع الأعمدة الديكورية بشارع الجامعة وعمل التغذية الكهربائية لها لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري كونه شارع هام وحيوى  ، فضلا عن استكمال قطع الفورمة بشارع بورسعيد بطول حوالي 2600 تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف ، وكذا استكمال أعمال التطوير والرصف بشارع الثورة بطول 800 م حيث تم وضع طبقة السن به وجاري تركيب البلدورات والأرصفة وتركيب الانترلوك ورفع مطابق المياه والصرف الصحي ، وكذا يتم إنشاء بلاعات صرف الأمطار وتطوير الجزيرة الوسطي تمهيداً لزرع أعمدة ديكورية حديثة بها ، بالإضافة إلى  أعمال التجهيزات التي يتم تنفيذها بشوارع الحسين بن علي والجامعة وشارع كفر زلابية للبدء في أعمال الرصف خلال الأيام القادمة.


كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا خالد النمر آخر مستجدات أعمال الرصف بشارعى الشهداء وسعد زغلول  ، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع صالح غنيم تنفيذ مديرية الطرق  ، مؤكدا على متابعته المستمرة لأعمال التطوير التى يتم تنفيذها بنطاق المدينة للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية وضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، وفى الباجور ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال الرصف بشارع رضا والى ومتفرعاته ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الباجور  والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة (36) شارع ومتفرعاتهم بإجمالى أطوال 22.5 كم بنسبة تنفيذ 88% ، حيث تم الإنتهاء من رصف شوارع كمال الشاذلي ، خلف الساحة الشعبية ، محمد سعفان ، ابو شوشة ، منطقة خلف تحسين البيئة ، لافتا أنه جاري إستكمال أعمال الرصف والتطوير لباقي الشوارع المستهدفة بالخطة   .

ويتم ذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية  بالتواجد اليومي والميداني بالشارع لمتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

خدمات التزام المنوفية الشهداء الصرف الصحي الوسط الرصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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