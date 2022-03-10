الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فوز 151 طالبا بالأزهر من الوافدين والأجانب في مسابقة «مواهب وقدرات»

مسابقة الوافدين بالأزهر
مسابقة الوافدين بالأزهر

فاز ١٥١ طالب من الوافدين والأجانب الدارسين بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات"، التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف تحت شعار "تنمية واستدامة".

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ولفيف من قيادات الأزهر، الطلاب الوافدين الحاصلين على المراكز العشر الأولى في المسابقة، والتي شملت فروعها مجالات الثقافة الإسلامية، وحفظ القرآن الكريم، وفنون الكتابة والتمثيل، ومهارات التحدث باللغات الأجنبية عن العلوم الإسلامية، وتأليف والقاء الشعر، والأشغال الفنية، والأصوات الحسنة، ومسابقة البحث العلمي، والخطابة والرسم والزخرفة، في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد وكيل الأزهر أن رعاية الموهوبين وتوجيه مواهبهم مهمة وطنية تستحق عناية خاصة، وأن رعاية الموهوبين هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية لأي مجتمع، ومنهم يتشكل المستقبل.

فوز ١٥١ طالب مسابقة الأزهر الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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