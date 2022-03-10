الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع البتكوين إلى أقل من 40 ألف دولار مع ارتفاع معدل التضخم فى أمريكا

البتكوين
البتكوين

 تراجع سعر العملة الرقمية بتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، لتفقد أغلب المكاسب التي حققتها في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملات الرقمية والمشفرة، مع تراجع أسعار الأسهم اليوم، بعد إعلان استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وحالة الغموض الجيوسياسي العالمية.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى البتكوين، وهي أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم، تراجعت اليوم بنسبة 7.9 % إلى 38582 دولار للوحدة الواحدة.

وهذا هو أول تراجع لها خلال ثلاثة أيام. كما تراجعت العملة المشفرة إيثر بنسبة 5.7 % إلى 2553 دولار للوحدة الواحدة. وتراجعت أغلب العملات الرقمية المعروفة ولو بنسب طفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 كانت البتكوين ارتفعت أمس بنسبة 11% تقريبا في ظل التفاؤل بالقواعد الأمريكية المنظمة للأصول الرقمية، كما أوضحها  الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بشأن العملات المشفرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد الضغوط على العملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة مع اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

وفقدت البتكوين نحو 50% من قيمتها منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر الماضي عندما سجلت أكثر من 64 ألف دولار للعملة الواحدة.

وفي سياق متصل، واصلت عملة البتكوين الرقمية المشفرة، تراجعها، لتسجل أكبر تراجع شهري لها منذ مايو الماضي.

وفقد سوق العملات الرقمية المشفرة حوالي 260 مليار دولار تقريبا من قيمتها خلال يومين بحسب موقع كوين جيكو المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية.

وأضافت أن الطلب على العملات الرقمية باعتبارها الأكثر مضاربة بين الأدوات الاستثمارية ضعف، مع عام 2021 من نهايته، في إطار اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى سحب إجراءات التحفيز الاستثنائية، والتي ساعدت في ارتفاع مجموعة متنوعة من الأصول خلال العام.

العملات المشفرة البتكوين العملة المشفرة أسعار الاسهم الرئيس الامريكي

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وائل لطفي

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