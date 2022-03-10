نشرة الحوادث: تأييد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات.. والتحفظ على 218 طن سلع غذائية بالأسواق

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الخميس، والتي حازت اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

خصومة ثأرية.. حبس المتهمين بقتل خفير في منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، حبس المتهمين بإطلاق النار على خفير خصوصي بسبب خصومة ثأرية في منشأة القناطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمنشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه خفير خاص، وأنه تعرض لإطلاق نار على يد شقيقين، بسبب خصومة ثأرية.

https://www.dostor.org/3739099

السيطرة على حريق شقتين فى أبوالنمرس وإمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، على حريق شقتين سكنيتين في منطقتي أبوالنمرس وفي إمبابة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغين منفصلين بنشوب حريقين بشقتين، أحدهما بشارع حسن أحمد بعزبة المفتي بإمبابة، والآخر بشارع الاتحاد بمنطقة عرب أبوالنمرس.

https://www.dostor.org/3739092

تأييد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات بالأحياء المتميزة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، تأييد قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية بتحديد اشتراطات البناء لقطعة أرض بإحدى المناطق المتميزة، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشى مع تميز المنطقة.

ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة البناء نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 متراً فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪؜ على مسطح العقار.

https://www.dostor.org/3739072



احتكرها التجار.. شرطة التموين تتحفظ على 218 طن سلع غذائية بالأسواق

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات رقابية على الأسواق لفرض السيطرة على الأسعار ومحتكري السلع قبل شهر رمضان.

وأسفرت عن ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة، من بينها 13 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 218٫895 طن – 35000 عبوة تم التحفظ عليها.

وقد تم ضبط 111 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت(262٫372 طن- 18067عبوة- 177000 قطعة – 310 أسطوانة، وقضيتين استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 1٫857 طن – 380 عبوة بإجمالى مضبوطات 483٫124 طن، 53179 عبوة).

https://www.dostor.org/3739031