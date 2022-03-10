الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة الحوادث: تأييد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات.. والتحفظ على 218 طن سلع غذائية بالأسواق

نشرة حوادث الدستور
نشرة حوادث الدستور

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث والمحاكمات، اليوم الخميس، والتي حازت اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

خصومة ثأرية.. حبس المتهمين بقتل خفير في منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، حبس المتهمين بإطلاق النار على خفير خصوصي بسبب خصومة ثأرية في منشأة القناطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمنشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه خفير خاص، وأنه تعرض لإطلاق نار على يد شقيقين، بسبب خصومة ثأرية.

https://www.dostor.org/3739099

 

 

 

 

السيطرة على حريق شقتين فى أبوالنمرس وإمبابة

 

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، على حريق شقتين سكنيتين في منطقتي أبوالنمرس وفي إمبابة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغين منفصلين بنشوب حريقين بشقتين، أحدهما بشارع حسن أحمد بعزبة المفتي بإمبابة، والآخر بشارع الاتحاد بمنطقة عرب أبوالنمرس.

https://www.dostor.org/3739092

 

تأييد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات بالأحياء المتميزة

 

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، تأييد قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية بتحديد اشتراطات البناء لقطعة أرض بإحدى المناطق المتميزة، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشى مع تميز المنطقة.

ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة البناء نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 متراً فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪؜ على مسطح العقار.

https://www.dostor.org/3739072


احتكرها التجار.. شرطة التموين تتحفظ على 218 طن سلع غذائية بالأسواق

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات رقابية على الأسواق لفرض السيطرة على الأسعار ومحتكري السلع قبل شهر رمضان.

وأسفرت عن ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة، من بينها 13 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 218٫895 طن – 35000 عبوة تم التحفظ عليها. 

وقد تم ضبط 111 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت(262٫372 طن- 18067عبوة- 177000 قطعة – 310 أسطوانة، وقضيتين استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 1٫857 طن – 380 عبوة بإجمالى مضبوطات 483٫124 طن، 53179 عبوة).

https://www.dostor.org/3739031

 

حوادث الحماية المدنية شهر رمضان الدستور الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

«التضامن» تعلن إجراءات حصول أسر ضحايا الإرهاب فى ليبيا على معاش استثنائى

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

«جبروت امرأة».. تقيد زوجها وتعذبه حتى الموت بمساعدة عشيقها فى بولاق

قاتل أمه بالسلام : «خنقتها بإيشارب وخفيت جثتها تحت السرير»

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالمؤتمر الطلابى لكلية التمريض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى