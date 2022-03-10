احتكرها التجار.. شرطة التموين تتحفظ على 218 طن سلع غذائية بالأسواق

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حملات رقابية على الأسواق لفرض السيطرة على الأسعار ومحتكري السلع قبل شهر رمضان.

وأسفرت عن ضبط 1392 قضية تموينية متنوعة، من بينها 13 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 218٫895 طن – 35000 عبوة تم التحفظ عليها.

وقد تم ضبط 111 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت(262٫372 طن- 18067عبوة- 177000 قطعة – 310 أسطوانة، وقضيتين استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 1٫857 طن – 380 عبوة بإجمالى مضبوطات 483٫124 طن، 53179 عبوة).



وضبطت أجهزة الأمن 52٫500 طن "مسلى، زيت، مكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بمحافظة القاهرة.

وضبط 19٫740 طنا "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام – مسلى" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر، بحوزة المدير المسئول عن إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 18 طن زيت تموينى بقصد البيع بأزيد من السعر، بحوزة المدير المسئول عن أحد فروع الجملة بمحافظة الإسماعيلية.



ونجحت الجهود في ضبط 7٫932 طن "مكرونة – أرز – زيت – دقيق" معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبطت الحملات 17٫700 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط 14٫600طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة" معبأة داخل شكائر وعبوات – 3600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.



وتمكنت الجهود من ضبط 240 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم للاتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 70 طن مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الأقص،وضبط 19 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وضبط 19 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 38٫500 طنا " دقيق أبيض – عدس – فول – مكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن مواذ غذائية بمحافظة القليوبية.



كما تم ضبط 15٫120 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة كفرالشيخ، وضبط 12 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بمحافظة بنى سويف.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9 أطنان "مكرونة – نشا" بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، ونجحت الجهود في ضبط 9 أطنان "مكرونة – نشا" بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية،.

وضبط 7٫855 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – ملح طعام" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 5 طن أرز أبيض بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وضبط 177000 بيضة بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة الدواجن والبيض بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 2٫500 طن بلح بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.



وأثمرت الجهود عن ضبط 2000 عبوة مكرونة – 1 طن أرز بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.