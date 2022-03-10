الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: اتفقت ورئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن زيارة رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، إلى مصر تعكس حرص البلدين على التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس طاجيكستان، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس طاجيكستان، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين.. واستعرض الرئيسان حرس الشرف، والوفد المرافق لرئيس طاجيكستان والمسئولين المصريين.

واصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر إلى داخل قصر الاتحادية، وتم التقاط صورة تذكارية للرئيسين عبدالفتاح السيسي وإمام علي رحمن داخل القصر.
 

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