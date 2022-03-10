«الفقي» يوجه بالتوسع في إقامة معارض «أهلا رمضان»

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لاحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، والتعامل مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حسم، موجها كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوسع في إقامة معارض “أهلا رمضان” لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، وفي إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

ووجه محافظ سوهاج جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدي لمحاولات حجب السلع الأساسية، والمغالاة في الأسعار من خلال المتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية وإحكام الرقابة والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .



وأكد “الفقي” على التوسع أيضا في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر؛ لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى ونجوع المحافظة، لدعم وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر الإذاعات المحلية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في " يوم الشهيد " ، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

وأكد “الفقي” أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة ومشرفة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية، لافتا أن يوم الشهيد يعد يوم الوفاء للأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، وتقديرا وطنيا لجهود قواتنا المسلحة الباسلة على كافة الأصعدة وشتى المجالات.