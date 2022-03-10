الرئيس الموريتانى يدشن مشاريع للطاقة الكهربائية بتمويل عربى وهندى

أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، في نواكشوط إشارة انطلاقة مشاريع للطاقة الكهربائية، مما سيشكل نقلة نوعية في مجال تعزيز الشبكة الكهربائية الموريتانية، حسب وزارة الطاقة الموريتانية.

ودشن الرئيس الغزواني خطًا كهربائيًا عالي الجهد 225 كيلوفلت، يربط بين المحطة الكهربائية المزدوجة بنواكشوط ومركز شبكة منظمة استثمار نهر السنغال بنواكشوط الجنوبية على مسافة 21 كلم.

وكلف 8ر5 مليون دولار أمريكي بتمويل من الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية.

كما دشن خطا عالي الجهد مائتان وخمسة وعشرون كيلو فلت يربط المحطة المزدوجة في نواكشوط و مدينة نواذيبو على مسافة 470 كلم.

وسيعزز هذا من تأمين إمداد مدينة نواذيبو والمنطقة الحرة والصناعات الكبرى الواقعة شمال البلاد، بالطاقة الكهربائية وتنمية النشاط الاقتصادي وتحسين نسبة النفاذ إلى الكهرباء وتثمين الموارد الوطنية لا سيما الغازية والطاقات الشمسية والهوائية وتطوير مبادلات الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، كما سيمكن من ربط المحطة الهوائية 100 ميجاوات في مدينة آب الأنوار بالشبكة الكهربائية الوطنية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الخط 47ر8 مليار أوقية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و بنك أكزيم الهندي.

وفي سياق أخر، قال المختار ولد داهي، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا؛ لأن الدولتين تمثلان نسبة 23% من إنتاج القمح، الأمر الذي دفع حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة للعمل على مراقبة الوضع.

وأكد الوزير، في تصريحات للصحفيين في نواكشوط، أن سعر المادة في السوق لم يشهد بعد أي زيادة لأن الكميات الموجودة منها وصلت قبل بدء الحرب.

وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية قامت مؤخرًا بزيادة أسعار هذه المادة، مما دفعهم إلى إغلاق تلك المحلات والعمل على منع تصدير القمح إلى الخارج وتشديد الرقابة على أسعاره، لافتًا إلى أنه في حال وصول كميات جديدة سيتم تقييم الأسعار مع التجار وستتدخل الدولة كي لا تتأثر الفئات الهشة.