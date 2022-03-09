الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع خليجي أمريكي في الرياض يبحث تعزيز التعاون السياسي والعسكري

مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بحثت مجموعة عمل الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري وتطورات الأوضاع في المنطقة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مجموعة العمل عقدت اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، بحث "أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري، بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة".


كما ناقش الاجتماع "تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا والموضوعات السياسية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك".


حضر الاجتماع ممثلون عن القوات المسلحة بدول المجلس، ومن الجانب الأمريكي نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، فيما مثل الأمانة العامة لمجلس التعاون كل من الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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