الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربي: البيان المصري السعودي يمثل خارطة طريق لحل أزمات المنطقة

جريدة الدستور

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، يمثل خارطة طريق لحل الأزمات المزمنة التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لما تضمنه من مواقف واضحة تجاه مجمل الأوضاع التي تمر بها المنطقة وما تشهده من أزمات.

وقال العسومي، في بيان اليوم الأربعاء، إن المباحثات البناءة التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، جاءت في توقيت مهم للغاية يتطلب تعزيز التضامن العربي وتكثيف وتيرة التنسيق والمشاورات المستمرة، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة في النظام الدولي وانعكاساتها على المنطقة العربية.

وأضاف أن هذه المباحثات أكدت على ثوابت الموقف العربي تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان.

وأكد أن مضمون البيان المشترك الذي صدر في نهاية تلك المباحثات، وضع النقاط على الحروف بالنسبة للعديد من القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بمنظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل تأكيد قادة البلدين على أن أمن منطقة الخليج يمثل خطا أحمرا لن يتم السماح بالمساس به، ورفضهما وإدانتهما لتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية لأمن المنطقة وأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فضلا عن التهديدات التي يمثلها الملف النووي والصاروخي لإيران، واتفاقهما كذلك على حماية الأمن المائي العربي، وخاصة الأمن المائي لكل من مصر والسودان، فضلا عن تنسيق الجهود والرؤى بشأن ملف مكافحة الإرهاب، والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وشدد العسومي، على أن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية، يمثلان صمام أمان لحماية وصون أمن المنطقة العربية وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار بها.

البيان المصري السعودي خارطة طريق البرلمان العربي السعودية السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

الرئيس السيسى يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 احتفالًا بيوم الشهيد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

جامعة القاهرة تشارك في المعرض الدولي للجامعات والمنح والتدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل