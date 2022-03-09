تقرير صينى يشيد بالعلاقات مع مصر: نموذج للتعاون الأفريقى

أشادت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، في تقرير لها، بالعلاقات الثنائية بين مصر والصين، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا وإنتاج اللقاحات محليا.

وقال التقرير: لقد خلق التعاون بين الصين ومصر خلال جائحة كورونا نموذجًا للعلاقات الصينية الأفريقية حيث تعاون الطرفان مع في التجارب السريرية للقاحات، وبدعم من بكين أصبحت القاهرة أول دولة أفريقية تنتج لقاحات كورونا محليًا.

وقالت الشبكة الصينية: عندما تفشت جائحة كورونا، بادرت مصر، على الرغم من احتياجاتها المحلية، بإرسال الإمدادات الطبية إلى الصين في أوائل عام 2020، وزادت هذه الخطوة من تعريف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في وقت الأزمة، وانضمت مصر بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سينوفارم الصيني، وهي خطوة وضعت مصر لاحقًا بين الدول الأولى في العالم التي أطلقت اللقاح، بحلول يونيو 2021 باستخدام التكنولوجيا من شركة سينوفاك الصينية ، تم الإنتاج المحلي الأول للقاحات الصينية في إفريقيا في القاهرة.

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الحداد أخصائي المناعة والحساسية: "الوباء سينتهي، لكن فيروس كورونا سيبقى ولذا فإن التعاون مع الصين مهم للغاية وسيغير حياتنا لسنوات عديدة قادمة، وتابع: لم نقم مطلقًا بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية من قبل، ولم ننتج لقاحًا بشريًا منذ عقود. لم يكن هذا ليحدث لولا شراكتنا مع الصين. قدمت الصين أكبر دعم لنا.

وستقوم سينوفاك وفاكسيرا، ذراع التطعيم في مصر، هذا العام ببناء أكبر منشأة لتخزين اللقاحات في أفريقيا ولديها القدرة على استيعاب 150 مليون جرعة.

وقال الدكتور إسلام عنان، محاضر في علم الوبائيات الدوائية جامعة عين شمس، "لقد أنتجوا أكثر من ثلاثين ملايين لقاح ويخططون لإنتاج 100 مليون لقاح في عام 2022 ومن المهم جدًا أن يكون لديك مرفق تبريد تساعد مرافق التبريد للقاحات في شيئين والأول هو لزيادة الطاقة الإنتاجية، لذلك لدينا مستودع ومنشأة تبريد لتخزين اللقاحات. وثانيًا تعزيز الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء مصر.

وقالت الشبكة الصينية : لقد زودت الصين مصر حتى الآن بأكثر من 67 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا 19 كهدية ووعدت بـ 60 مليون لقاح إضافي في عام 2022، كما سيشهد هذا العام توسعًا هائلاً في الإنتاج المحلي لمصر ليصل إلى 100 مليون جرعة، ومن المتوقع أن يساعد سينوفاك فاكسيرا على اتخاذ الخطوة الأولى في إنتاج المادة الحيوية الخام للقاح كورونا محليًا.

ومن جانبه قال لياو ليجيانغ سفير الصين لدى مصر: "إن العلاقة بين الصين ومصر هي مسألة تضامن ومنفعة متبادلة وتعاون مربح للجانبين للدول الأفريقية والعربية والنامية ، وسنعمل سويًا لتنفيذ التوافق الاستراتيجي بين رئيسي الدولتين. وسيشمل تعاوننا في مكافحة الوباء دعمنا لأطراف ثالثة وتطوير مجالاتنا المختلفة وعلاقتنا الودية تدفع باستمرار إلى آفاق جديدة ".

وتقول مصر إنها في طريقها لإنتاج مليار جرعة من لقاحات كورونا سنويًا. وبدعم من الصين ، تخطط مصر لتلقيح 70 في المائة من سكانها بحلول منتصف عام 2022.

واختتمت الشبكة: في فبراير، قامت القاهرة وبكين معًا بتقديم 500000 جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا إلى فلسطين، وهو أول استخدام للقاح مصري الصنع.