الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022|«DMC» تطرح البوستر الدعائي الرسمي لـ «ملف سري»

هاني سلامة
هاني سلامة

طرحت قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "ملف سري" بطولة الفنان هاني سلامة، استعدادًا لخوض سباق الدراما الرمضانية لعام 2022.

وتصدر الفنان هاني سلامة البوستر الرسمي مرتديًا زيًا رسميًا ينتمي لطبيعة الشخصية التي يجسدها خلال أحداث العمل.


مسلسل “ملف سري”

ينتمى المسلسل إلى نوعية الأعمال التشويقية التي تجمع بين الأكشن الرومانسي، ووفقًا لمنتج ريمون مقار، فإن العمل يرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي.

ويسجل «ملف سري» التعاون الثاني بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة بعد نجاح مسلسل «نقل عام» الذى يعرض حاليًا حصريًا على شبكة قنوات ON.

تفاصيل العمل 

مسلسل «ملف سري» فريد من نوعه ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن، فى حقبة زمنية مختلفة عن الوقت الحالى، وتحديدًا عام 2013.

المسلسل بطولة النجم هاني سلامة، وبمشاركة نخبة من النجوم من بينهم “محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر”، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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