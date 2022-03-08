الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 28 عاطلًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى القليوبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، وأسلحة نارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، 6 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و1000 جرام من مخدر البانجو، و1340 جراما من مخدر الهيروين، و300 جرام من مخدر الحشيش، و800 جرام من مخدر الشادو، و90 جراما من مخدر الأستروكس، و350 جراما من مخدر البودر، و134 قرصًا مخدرًا.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية ضبط 28 عاطلا المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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